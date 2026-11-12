Совет директоров Nvidia привлек внешнюю фирму для поиска потенциальных кандидатов на замену генеральному директору Дженсену Хуангу. Директора также рассматривают назначение временного руководителя на время поиска постоянного CEO, сообщает The Japan Times со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Совет обсуждает будущее Хуанга

По словам собеседников издания, совет директоров в среду обсуждал дальнейшую судьбу Хуанга. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных осведомленных людей писал, что совет готовился отстранить основателя компании от должности. Nvidia оперативно не ответила на запрос о комментарии.

Кризис вокруг преемника руководителя усилился после того, как Хуанг признал внебрачные отношения с Элис Хуанг — топ-менеджером направления дата-центров в компании, которая является одним из крупнейших клиентов Nvidia в Юго-Восточной Азии. The New York Times сообщала, что Элис Хуанг подозревали в работе в интересах правительства Китая.

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Сообщения об отношениях и реакция рынка

Позже The New York Times со ссылкой на людей, работавших в Nvidia, также сообщила об отношениях Дженсена Хуанга с вице-президентом Nvidia в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл. Пауэлл не предоставила оперативного комментария на соответствующий запрос.

Совет директоров должен решить, отстранять ли от должности основателя и единственного руководителя, который был у Nvidia за всю ее историю. Сохранение Хуанга на должности, по оценке материала, может усилить внимание законодателей, инвесторов, клиентов и сотрудников к его связям с Элис Хуанг и возможным рискам для коммерческих тайн Nvidia.

После появления сообщений в среду акции Nvidia потеряли 8% во время внебиржевых торгов. Элис Хуанг была руководителем в сингапурской Megaspeed International, созданной на базе китайского игрового предприятия. Сообщалось, что компания в течение нескольких месяцев находится под расследованием в США из-за возможной контрабанды чипов. Megaspeed и Nvidia отрицали нарушения, а Пекин отвергал утверждения о том, что Элис Хуанг шпионила за Дженсеном Хуангом.

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