Nvidia подтвердила, что привлекла рекрутинговую фирму для поиска преемника основателя и бывшего генерального директора Дженсена Хуанга. Компания будет рассматривать кандидатов как внутри Nvidia, так и за ее пределами, сообщает Fortune. Это была первая конференция компании по финансовым результатам после отставки Хуанга.

Задачи для преемника

Новый руководитель унаследует одну из самых дорогих по рыночной стоимости компаний мира и одного из драйверов бума искусственного интеллекта. Nvidia возлагает большие надежды и сталкивается с ростом конкуренции и геополитическими вызовами.

Профессор менеджмента Школы бизнеса Теппера Университета Карнеги — Меллона Роберт Келли отметил, что преемнику знакового основателя не стоит пытаться его превзойти. По его мнению, новому руководителю следует перенести фокус на то, что он способен сделать для бизнеса.

По данным Fortune, Хуанга поддерживают многие давние сотрудники Nvidia, а часть из них недовольна его отставкой. В компании также работают трое его родственников: дети Спенсер и Мэдисон, а также зять Нико Капрез, который занимает должность вице-президента по развитию глобальной инфраструктуры ИИ.

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Опыт смены основателей

Согласно анализу консалтинговой компании Spencer Stuart за 2024 год, основатели на должности CEO работали в среднем 21 год до ухода — почти втрое дольше среднего срока работы руководителей компаний из индекса S&P 500, который составлял 7,4 года. После ухода с должности CEO 45% основателей оставались председателями советов директоров, тогда как среди руководителей, не являвшихся основателями, этот показатель составлял 33%.

Исследование также показало, что 21% генеральных директоров, сменивших основателей в 2015–2022 годах, покинули должность в течение двух лет. Для всех вновь назначенных CEO компаний из индекса S&P 1500 за этот период доля таких ранних уходов составила 16%.

В то же время источник приводит и успешные примеры. Брайан Никкол после назначения CEO Chipotle Mexican Grill в 2018 году вместо основателя Стива Эллза помог сети выйти из кризиса, связанного с безопасностью пищевых продуктов, а ее выручка за этот период удвоилась. Сундар Пичаи, который в 2015 году сменил основателя Google Ларри Пейджа на должности CEO, впоследствии руководил компанией в период значительного роста выручки.

Хуангу принадлежит 3,6% акций Nvidia. В компании нет акций с усиленным правом голоса, поэтому его доля голосов соответствует этому пакету. Совет директоров Nvidia фактически исключил возможность его возвращения на должность руководителя, хотя, по данным Fortune, публично звучали призывы вернуть Хуанга.

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