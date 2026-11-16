В США компания Nvidia должна во вторник опубликовать квартальный финансовый отчет — первый после внезапной отставки ее основателя Дженсена Хуанга. Временная генеральная директорка Коллетт Кресс ответит на вопросы инвесторов о продажах чипов в Китай, сотрудничестве с neocloud-компаниями и дальнейшей стратегии производителя ИИ-инфраструктуры, сообщает CNBC.

Кресс работает финансовой директоркой Nvidia с 2013 года. Совет директоров назначил ее временной CEO на период поиска преемника Хуанга. По данным LSEG, аналитики ожидают роста квартальной выручки Nvidia на 91% — до 109,1 млрд долларов, а прибыль на акцию прогнозируют на уровне 2,47 доллара.

Прогнозы и реакция рынка

Ранее Кресс и Хуанг прогнозировали примерно 70-процентный рост выручки в 2028 финансовом году. На предыдущей телефонной конференции Кресс назвала такой прогноз ограниченным возможностями поставок. Акции Nvidia падают шестую неделю подряд — это самая длительная серия снижения с 2012 года. За этот период рыночная капитализация компании сократилась на 1,7 трлн долларов.

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После новостей об отставке Хуанга аналитики Morgan Stanley примерно на 10% снизили оценки продаж Nvidia для дата-центров в 2027 и 2028 годах. В своем последнем отчете Nvidia также сообщала об обязательствах по поставкам и производственным мощностям на 92 млрд долларов до конца текущего финансового года, на 87 млрд — в финансовом году, который завершится в январе 2028 года, и на 88 млрд — в году, который завершится в январе 2029 года.

Продажи в Китай и проверки

Дополнительное внимание во время отчета могут уделить продажам в Китай и проверкам в Вашингтоне. The New York Times в октябре сообщила, что американские разведывательные органы следили за Элис Хуанг, близкой к бывшему CEO Nvidia, считая ее возможной агенткой китайской разведки. Издание также писало, что она якобы помогала контрабандой поставлять премиальные чипы Nvidia в Китай в обход экспортного контроля США.

Nvidia отрицает любое перенаправление своей продукции и заявляет, что не имеет доказательств такой деятельности. Представитель Megaspeed International сообщил CNBC, что компания проводит тщательное внутреннее расследование, а Элис Хуанг покинула ее в 2025 году. Сенатор Рон Уайден и член Палаты представителей Ричард Нил изучают решения администрации США относительно разрешений на продажу чипов Nvidia китайским компаниям.

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