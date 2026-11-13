Президента США Дональда Трампа как минимум дважды информировали о предполагаемых связях главы Nvidia Дженсена Хуанга с женщиной, которую американские спецслужбы считают возможной китайской шпионкой, сообщает Tagesschau со ссылкой на The New York Times. Сам Трамп отрицал, что был проинформирован об этом деле.

Информация от Рубио

По данным The New York Times, в последний раз Трамп получил соответствующую информацию в мае от государственного секретаря и советника по национальной безопасности Марко Рубио. Президент в понедельник заявил, что ничего об этом не слышал, хотя, по его словам, другие люди слышали. Он также сказал, что Хуанг отрицает эти утверждения.

Эта история вызвала требования разъяснений в Конгрессе США. Демократ Сет Моултон в комментарии CNN заявил, что у него есть вопросы о том, почему после разговора с Рубио Трамп, по его словам, не предпринял никаких действий в сфере национальной безопасности. Конгрессмен предположил, что на это могли повлиять личное состояние президента или его операции с акциями, подчеркнув, что причины необходимо выяснить.

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Связи Nvidia с администрацией

Tagesschau отмечает, что Хуанг имел тесные отношения с Трампом, а Nvidia получала выгоду от решений его администрации. Журналист CNN Фил Маттингли сопоставил публично известные встречи двух мужчин с решениями властей и указал на временную связь между такими контактами и шагами, важными для бизнеса компании.

Администрация Джо Байдена существенно ограничила экспорт высокопроизводительных чипов в Китай. Преподаватель Йельской школы менеджмента Гаутам Мукунда заявил Bloomberg, что, по его мнению, Nvidia использовала лоббистские возможности и влияние на администрацию Трампа, в том числе пожертвование в 25 млн долларов на бальный зал Трампа, чтобы добиться неприменения законов об экспортном контроле.

По воле Трампа правительство США уже более года получает не менее 15% доходов от продаж в Китай определенного чипа Nvidia. Президент также владеет акциями компании: в этом году для него пять раз покупали ценные бумаги Nvidia на суммы от не менее 100 тыс. до 5 млн долларов. Некоторые республиканцы также требуют разъяснений, а два сенатора-демократа потребовали от администрации сохранить документы для возможных проверок.

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