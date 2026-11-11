В Южной Корее контракты участниц K-pop-группы NewJeans с лейблом ADOR, по данным The New York Times, не содержали части гарантий для несовершеннолетних исполнителей, предусмотренных правительственным шаблоном. Об этом сообщает NME со ссылкой на публикацию The New York Times.

Участницы NewJeans подписали соглашения в возрасте от 14 до 17 лет. По информации издания, документы запрещали им вступать в неподобающие романтические отношения и демонстрировать неискреннее отношение.

Гарантии для несовершеннолетних

Как сообщила The New York Times, в контрактах не было положения из правительственного шаблона, запрещающего лейблу требовать от несовершеннолетнего артиста чрезмерного обнажения или чрезмерно сексуализированного самовыражения. В документах также якобы отсутствовали гарантии основных прав несовершеннолетних артистов, в частности права на физическое и психическое здоровье, образование, личные права, сон, отдых и свободу выбора.

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Представители HYBE заявили The New York Times, что компания последовательно соблюдает законы о защите детей и обеспечивает безопасные условия для артистов, заключивших с ней контракты. В HYBE также подчеркнули, что их соглашения законны и призваны защищать безопасность и благополучие исполнителей. Компания добавила, что не рекомендует косметические операции или процедуры вопреки желанию человека.

Контракт до 2029 года

По данным The New York Times, у участниц группы контракт до 2029 года. После окончания его срока лейбл, согласно условиям соглашения, сможет и дальше использовать и лицензировать их образы. Певицы будут получать выплаты, однако не смогут контролировать использование своих лиц и голосов, в том числе для голосовых клонов или чат-ботов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

В октябре 2025 года Центральный районный суд Сеула отклонил апелляцию NewJeans о прекращении контракта с ADOR для самостоятельной деятельности. После этого участницы должны эксклюзивно сотрудничать с ADOR до 2029 года.

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