Конвой из 10 грузовиков из ОАЭ прибыл в Газу через пограничный переход Рафах, доставив палатки для размещения до 50 тысяч палестинцев. Об этом сообщает The National со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.

Помощь перед зимой

Палатки направил Фонд глобальных инициатив Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Помощь предназначена для людей, встречающих зиму в Газе.

На прошлой неделе шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ и правитель Дубая, распорядился отправить палатки в сотрудничестве с гуманитарной кампанией Gallant Knight 3, начатой в 2023 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие грузы

В рамках кампании Gallant Knight 3 в Газу воздушным, наземным и морским путями доставили более 136 тысяч тонн помощи стоимостью 4,16 млрд долларов.

Также во вторник ОАЭ доставили в Газу 216 тонн зимней помощи, включая одежду, палатки, предметы первой необходимости и продовольствие. Груз перевезли тремя конвоями из 35 грузовиков, которые прибыли из Египта через Рафах.

Читай нас в