Президент ОАЭ шейх Мухаммед принял в Абу-Даби президента Мозамбика Даниела Шапу. Во время рабочего визита стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере энергетики и туризма.

Переговоры об экономическом партнерстве

Документы подписали государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахаян и министр экономики Мозамбика Базилиу Зефаниаш Мухате, сообщает The National.

Президенты также обсудили двусторонние отношения в сферах инвестиций, возобновляемой энергетики, продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Одной из главных тем стали переговоры по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя государствами.

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Шейх Мухаммед и Шапу выразили надежду, что будущее соглашение углубит экономические связи между государственным и частным секторами ОАЭ и Мозамбика.

Сотрудничество с Африкой и водная конференция

Президент ОАЭ назвал торговое и инвестиционное партнерство со странами Африки стратегическим приоритетом Эмиратов. Он также выразил надежду на расширение и диверсификацию двусторонних связей с Мозамбиком.

Отдельно стороны обсудили Конференцию ООН по водным ресурсам, которую ОАЭ будут принимать в декабре. Президенты рассмотрели значение этого события для международной работы по преодолению водных проблем и поиску устойчивых решений для будущих поколений.

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