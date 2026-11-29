В Объединенных Арабских Эмиратах приняли федеральный декрет-закон, который упрощает работу финансовых учреждений и компаний из финансовых свободных зон на основной территории страны. Лицензированные в таких зонах компании смогут вести деятельность за их пределами при условии получения необходимых регуляторных согласований и выполнения установленных требований, сообщает The National.

Работа без физического присутствия

Новый закон уточняет правила, по которым работают финансовые свободные зоны, и расширяет возможности компаний действовать одновременно в разных юрисдикциях ОАЭ. Правительственный медиаофис заявил, что изменения должны дать инвесторам и бизнесу более четкое понимание законодательства, облегчить соблюдение правовых требований и укрепить уверенность в проведении операций.

При отдельных условиях компаниям из финансовых свободных зон могут разрешить работать на основной территории ОАЭ без создания там физического присутствия. Закон также предусматривает возможность для международных и региональных компаний в стране и за ее пределами пользоваться услугами региональных казначейских центров.

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Операции в дирхамах

Документ должен усилить интеграцию финансовых учреждений на основной территории ОАЭ и в свободных зонах, в частности в вопросах размещения ценных бумаг, листинга и торговли на двух рынках. При этом за свободными зонами сохраняются их отдельные правовые и регуляторные режимы.

Финтех-компании, созданные или лицензированные в финансовых свободных зонах, смогут выполнять операции клиентов и проводить расчеты по ним в дирхамах ОАЭ через специально определенные счета в банках, лицензированных Центральным банком ОАЭ. Такие счета будут использоваться для хранения средств клиентов, обработки платежей и возврата денег в соответствии с требованиями центробанка.

Банкам, лицензированным в финансовых свободных зонах, также могут разрешить проводить операции в дирхамах и принимать депозиты от клиентов с основной территории ОАЭ для нужд региональных казначейских центров. Это будет зависеть от отдельного регуляторного решения.

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