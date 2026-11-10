ОАЭ и десятки других стран подписали во Франции декларацию, направленную на защиту детей от непроверенных моделей искусственного интеллекта. Инициативу Children First Declaration продвигал президент Франции Эммануэль Макрон во время Парижского форума мира, сообщает The National.

По словам Макрона, страны согласились, что ни одна система искусственного интеллекта не должна попадать в руки детей без предварительного тестирования, оценки и разрешения на использование. Президент Франции назвал декларацию значительным шагом вперед.

Пять направлений работы

Среди других подписантов декларации — Австралия, Египет, Южная Африка, Испания, Германия и ООН. Участники обязались усилить работу в пяти направлениях: здравоохранении, питании, образовании, защите и психосоциальном благополучии детей в цифровую эпоху. Они планируют достичь конкретных результатов к 2045 году.

Объявление сделали накануне Child Summit, созванного Парижским форумом мира. Саммит должен предоставить участникам сферы искусственного интеллекта показатели и лучшие практики, а также создать платформу сотрудничества государственного и частного секторов Action Hub for Children.

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Средства на исследования

Разработчики OpenAI и Anthropic вместе с ведущими организациями в сфере безопасности ИИ обязались выделить 8 млн евро, или 8,9 млн долларов, на исследования и инструменты для изучения взаимодействия искусственного интеллекта с развитием детей.

Президент Парижского форума мира Филипп Этьен заявил, что цель инициативы — защитить детей от рисков технологий, в том числе ИИ, обеспечив исследователей ресурсами для изучения влияния таких технологий на развитие детей и формирования научно обоснованной политики.

Ранее Франция, Испания, Кения и Австралия основали коалицию за права детей во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ее поддержали 26 государств и ООН.

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