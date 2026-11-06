Правоохранители Объединённых Арабских Эмиратов и Ирака предотвратили ввоз в Рас-эль-Хайму 200 тысяч таблеток каптагона и более 30 кг наркотических веществ. В ходе операции были задержаны 20 подозреваемых в причастности к международной сети контрабанды, сообщает The National.

Совместная операция

В операции участвовали Национальное агентство ОАЭ по борьбе с наркотиками, полиция Рас-эль-Хаймы, Генеральная дирекция Ирака по наркотикам и психотропным веществам, а также федеральные органы прокуратуры.

По данным иракской стороны, следователи собирали, анализировали и обменивались разведывательной информацией с коллегами в ОАЭ. Это помогло перехватить партию наркотиков, задержать нескольких подозреваемых с наркотическими веществами, а остальных — в ходе отдельных рейдов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предполагаемый план сети

По данным правоохранителей, среди задержанных есть люди из арабских, африканских и азиатских стран. Их подозревают в планировании ввоза наркотиков в ОАЭ через приграничный участок в Рас-эль-Хайме с последующим распространением в стране.

Среди изъятых веществ были кокаин, кристаллический метамфетамин, марихуана, гашиш и синтетический наркотик Spice. Иракские органы подчеркнули, что для противодействия наркоторговле необходимо международное сотрудничество, в частности обмен информацией и координация между ведомствами для отслеживания преступных сетей и перекрытия маршрутов контрабанды.

Читай нас в