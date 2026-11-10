ОАЭ отложили лимит в пять автомобилей на одного жителя — The National

Министерство внутренних дел ОАЭ отложило введение ограничения, согласно которому один житель мог бы зарегистрировать не более пяти транспортных средств. Решение приняли после сбора общественного мнения, сообщает The National.

Запланированные ограничения

Лимит был частью изменений в правилах дорожного движения, которые должны были вступить в силу в начале 2027 года. Предлагаемые нормы предусматривали максимум пять автомобилей, зарегистрированных на одного человека. Также планировалось ввести сборы для тех, кто будет регистрировать или продлевать регистрацию транспортных средств сверх первоначального лимита в два автомобиля.

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Пересмотр правил

В министерстве заявили, что отсрочка будет действовать до завершения пересмотра и утверждения соответствующих регуляторных требований. При пересмотре должны быть учтены права владельцев автомобилей, потребности семей и инвесторов, а также особенности использования классических, редких и роскошных транспортных средств.

В то же время другие изменения, объявленные в рамках постановления Кабинета министров ОАЭ №174 от 2026 года, остаются без изменений. Среди них — ограничение продолжительности управления автомобилем до девяти часов в течение любых 24 часов и минимальный возраст 15 лет для получения разрешения на управление электросамокатом.

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