ОАЭ впервые выпустили цифровые государственные облигации, номинированные в дирхамах, на сумму 180 млн дирхамов, или около 49 млн долларов. Выпуск осуществило Министерство финансов страны в рамках программы суверенных казначейских облигаций, сообщает The National.

Цифровые облигации имеют двухлетний срок обращения, а их доходность к погашению составляет 4,98% годовых. Выпуск провели через цифровую инфраструктуру финансового рынка Euroclear, а бумаги разместили на бирже Nasdaq Dubai.

Облигации на блокчейне

Цифровые казначейские облигации представляют собой государственные долговые ценные бумаги, представленные на блокчейне или в другой технологии распределённого реестра. Такие инструменты используют цифровые токены и общие реестры для выпуска, торговли и расчётов.

Министерство финансов заявило, что для выпуска и расчётов применили цифровую инфраструктуру, одновременно сохранив интеграцию с традиционными системами распределения и расчётов. Государственный министр по финансовым вопросам Мохамед Аль Хуссейни назвал операцию важным этапом развития внутреннего рынка долговых инструментов.

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Распределение между банками

В выпуске участвовали Standard Chartered, Citi и Emirates NBD. Облигации поровну распределили между шестью первичными дилерами: First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank, Mashreq Bank, HSBC и Standard Chartered Bank.

Главный исполнительный директор Dubai Financial Market и Nasdaq Dubai Хамед Али заявил, что листинг демонстрирует возможность непосредственного сочетания цифрового выпуска и расчётов с уже существующей биржевой инфраструктурой. По его словам, инвесторы получают прозрачность и доступ к вторичному рынку, характерные для листинговых суверенных инструментов.

Министерство также сообщило, что общий объём выпусков на ноябрьском аукционе казначейских облигаций и сукуков составил 920 млн дирхамов, а объём заявок — 3,04 млрд дирхамов. В этот объём вошли сукуки на 550 млн дирхамов с погашением в сентябре 2031 года и новый выпуск обычных облигаций на 370 млн дирхамов с погашением в ноябре 2028 года.

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