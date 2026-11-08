ОАЭ спасли 22 человека с грузового судна в Оманском заливе — The National
Береговая охрана Национальной гвардии ОАЭ эвакуировала 22 человека после пожара на борту грузового судна в Оманском заливе. Все находившиеся на судне были гражданами арабских стран, их благополучно доставили с корабля.
Эвакуация экипажа
Об операции сообщает The National со ссылкой на государственное агентство Wam. В Национальной гвардии заявили, что операция отражает ее постоянные усилия по защите жизни на море и поддержанию морской безопасности в регионе.
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Интенсивное судоходство
Оманский залив является важным маршрутом для региональной и международной торговли. Из-за интенсивного движения судов оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации имеет значение для безопасности кораблей и их экипажей.
В октябре Национальная гвардия ОАЭ также эвакуировала 22 граждан азиатских стран с нефтяного танкера, где произошел пожар, в Арабском заливе. Тогда всем эвакуированным оказали первую помощь, а их состояние оценивали как стабильное.