Береговая охрана Национальной гвардии ОАЭ эвакуировала 22 человека после пожара на борту грузового судна в Оманском заливе. Все находившиеся на судне были гражданами арабских стран, их благополучно доставили с корабля.

Эвакуация экипажа

Об операции сообщает The National со ссылкой на государственное агентство Wam. В Национальной гвардии заявили, что операция отражает ее постоянные усилия по защите жизни на море и поддержанию морской безопасности в регионе.

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Интенсивное судоходство

Оманский залив является важным маршрутом для региональной и международной торговли. Из-за интенсивного движения судов оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации имеет значение для безопасности кораблей и их экипажей.

В октябре Национальная гвардия ОАЭ также эвакуировала 22 граждан азиатских стран с нефтяного танкера, где произошел пожар, в Арабском заливе. Тогда всем эвакуированным оказали первую помощь, а их состояние оценивали как стабильное.

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