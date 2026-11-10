В Объединённых Арабских Эмиратах установили штрафы до 750 тысяч дирхамов для немусульманских мест поклонения, а за повторные нарушения их лицензию могут приостановить. Решение правительства ОАЭ, вступившее в силу 14 октября, определяет санкции за 24 вида нарушений, сообщает The National.

Регламент не вводит новых ограничений для немусульманских мест поклонения, а обновляет механизм применения действующих правил. Власти могут вынести предупреждение, наложить штраф или приостановить деятельность без обращения в суд. Для большинства категорий нарушений четвёртый случай предусматривает приостановление всей деятельности на срок до трёх месяцев.

Наибольшие санкции

Самые высокие штрафы предусмотрены за связи с иностранными структурами и несанкционированный сбор средств. Формальные или неформальные контакты с дипломатическими или официальными учреждениями другого государства могут стоить 250 тысяч дирхамов за первое нарушение и до 750 тысяч дирхамов за третье.

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Получение пожертвований, грантов или иной поддержки из-за пределов ОАЭ, а также сбор или реклама пожертвований, в том числе через социальные сети, наказываются штрафами от 100 тысяч до 500 тысяч дирхамов в зависимости от количества нарушений. Проведение богослужений вне лицензированных помещений или использование учреждения не по назначению может повлечь штраф в размере 100 тысяч дирхамов.

Лицензии и финансовый контроль

За работу без продлённой лицензии сначала будут выносить предупреждение, а за повторные нарушения взыскивать 25 тысяч и 50 тысяч дирхамов. Учреждению предоставят 60 дней для продления лицензии. Отдельные санкции также установлены за смену членов правления без согласования, отсутствие назначенного надзирателя, несвоевременные ежегодные собрания и внесение изменений в устав без разрешения властей.

Места поклонения должны иметь счёт в банке в ОАЭ и сообщать властям его реквизиты. Расходование наличных до их зачисления на утверждённый банковский счёт влечёт предупреждение, а затем штрафы; если нарушение продолжается, лицензию могут приостановить на три месяца. Обжаловать наложенное взыскание можно в течение 15 дней после уведомления, а штраф необходимо уплатить в течение 30 дней.

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