Министерство внутренних дел ОАЭ сообщило о международной операции Confrontation Ghost против цифрового мошенничества, в рамках которой задержали более 960 человек. По данным The National, в ходе операции также выявили незаконные средства и активы на сумму более 39 млрд долларов.

Результаты трёхмесячной операции

Операция, которую координировало МВД ОАЭ, продолжалась с 1 июля по 30 сентября. К ней присоединились правоохранительные органы 30 стран, Интерпол, Global Anti-Scam Alliance и 13 частных партнёров из технологического, финансового и платформенного секторов.

Как сообщает издание, участники операции сорвали более 123,7 млн попыток онлайн-мошенничества по всему миру, заблокировали 4126 банковских счетов и закрыли 570 аккаунтов в социальных сетях. Также они провели 29 рейдов на объектах, связанных с мошеннической деятельностью.

Правоохранители идентифицировали ещё более 3500 подозреваемых и 15 500 пострадавших и обменялись более чем 9000 сведений. Среди стран-участниц сотрудничества были Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада, Италия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Эквадор, Иордания и Бахрейн.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Направления противодействия мошенничеству

Операция была сосредоточена на мошенничестве с применением искусственного интеллекта, цифровом финансовом мошенничестве и онлайн-шантаже интимными материалами. Поддержку оказали, в частности, эмиратские платформы Bayut и Dubizzle, а также Meta и TikTok.

Как отмечает The National, операция также помогла защитить более 4 млрд финансовых транзакций, которые ежемесячно совершаются с использованием технологии токенизации. Генеральный директор Бюро международных дел МВД ОАЭ Дана Аль-Марзуки подчеркнула важность международного взаимодействия в противодействии трансграничным сетям, использующим цифровые платформы, финансовые сервисы и новые технологии.

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Моника Джума назвала Confrontation Ghost примером международного сотрудничества в противодействии новым формам преступности. Она обратила внимание на использование цифровых технологий, ИИ, банковских счетов и криптовалют для мошенничества, перевода средств и сокрытия их происхождения.

Читай нас в