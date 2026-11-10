Британская группа Oasis, по информации NME, может пропустить церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла, которая должна состояться позднее в этом месяце. Издание пишет, что коллектив якобы не планирует присутствовать на мероприятии.

Среди лауреатов этого года

Oasis вошли в список артистов, которых в этом году введут в Зал славы рок-н-ролла. Вместе с группой лауреатами стали Билли Айдол, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Шаде, Лютер Вандросс, Фил Коллинз и Wu-Tang Clan.

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Третья номинация подряд

В 2026 году Oasis номинировали на введение в Зал славы рок-н-ролла в третий раз подряд. Ранее группу выдвигали в 2024 и 2025 годах.

После объявления номинации фронтмен Лиам Галлахер поблагодарил людей, голосовавших за Oasis, и назвал это большой честью. Он также сказал, что еще в детстве мечтал однажды попасть в этот зал славы. В материале NME также приведены слова Галлахера о том, что у него есть другие дела и что сейчас Рождество.

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