Группа Oasis вошла в Зал славы рок-н-ролла во время церемонии в театре Peacock в Лос-Анджелесе, США, однако ни один из участников коллектива её не посетил. Об этом сообщает NME.

Группу представил актёр Боб Оденкерк, известный по сериалу «Лучше звоните Солу». Он пошутил, что появление музыкантов на церемонии было бы нехарактерно для Oasis. Оденкерк также вспомнил два концерта группы: выступление 1998 года в Лос-Анджелесе и концерт воссоединения 2025 года на стадионе MetLife в Нью-Джерси, который он назвал одним из лучших вечеров своей жизни.

Акустическая версия Wonderwall

После видео о карьере Oasis и воссоединении группы на сцену вышел кантри-исполнитель Стивен Уилсон-младший. Он сольно исполнил акустическую версию хита Oasis 1995 года «Wonderwall» с кантри-элементами.

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Оденкерк рассказал, что каждый день слушал Oasis во время съёмок «Лучше звоните Солу», чтобы настроиться на нужное состояние. По его словам, музыка группы придавала ему уверенность в себе, энергию и дерзость.

Отсутствие братьев Галлахеров

Отсутствие Лиама и Ноэла Галлахеров на церемонии подтвердили ранее на этой неделе. Лиам до этого критически высказывался о Зале славы рок-н-ролла, а в X объяснил решение не ехать тем, что поездка слишком далёкая ради одного вечера. Ноэл в тот же день выступил в лондонском Royal Festival Hall вместе с Goldie и Скин из Skunk Anansie в рамках EFG London Jazz Festival.

Oasis вошли в Зал славы с третьей попытки: ранее группу номинировали в 2024 и 2025 годах. Награда касается восьми бывших и нынешних участников: Лиама и Ноэла Галлахеров, Пола Артурса, Гема Арчера, Пола Макгигана, Энди Белла, Тони Маккерролла и Алана Уайта. После тура воссоединения Live ’25 группа готовится к распроданному мировому туру Live ’27 из 42 концертов в Великобритании, Ирландии, Европе и Северной Америке.

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