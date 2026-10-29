Секретарь Департамента обороны Австралии Меган Квинн поддержала предложение высокопоставленной сотрудницы ведомства попросить комитет Сената не распространять в социальных сетях видеозаписи показаний государственных служащих. Как сообщает The Guardian, это следует из переписки, полученной изданием по запросу о доступе к информации.

Запрос в комитет Сената

Заместитель секретаря департамента по вопросам безопасности и имущества Селия Перкинс 4 сентября заявила на слушаниях комитета, что представители оборонного ведомства не согласны на повторное распространение их показаний в социальных сетях. Она сослалась на позицию Совета секретарей Австралийской государственной службы, который выражал обеспокоенность возможным вырыванием показаний из контекста.

В представлении совета также говорилось, что смонтированные и дополненные видео с предыдущих слушаний якобы приводили к неприемлемым личным комментариям, насмешкам, враждебности и оскорблениям в отношении сотрудников. Сенатор от партии «Зелёных» Дэвид Шубридж возразил против такого требования, подчеркнув, что показания дают на открытом публичном слушании. Комитет отклонил просьбу Перкинс по рекомендации секретаря Сената.

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Аргументы должностных лиц

В письме Квинн от 25 августа Перкинс предложила добавить в выступление чёткое заявление о том, что свидетели не согласны на распространение отредактированных записей в социальных сетях. Она аргументировала это необходимостью обеспечить безопасные условия труда, риском онлайн-травли, а также киберугрозами и угрозами со стороны иностранных разведок.

Квинн ответила, что готова поддержать использование такой формулировки. Двое других заместителей секретаря департамента, Джон Рид и Кэт Паттерсон, также одобрили предложенный текст с незначительными изменениями. Перкинс сообщала коллегам, что обсуждала инициативу с офисами вице-премьера Ричарда Марлза и помощника министра обороны Питера Халила. По данным издания, ни один из этих офисов не давал ей указаний относительно содержания заявления.

Представитель оборонного ведомства не предоставил отдельного комментария, вместо этого обратив внимание на заявление Квинн в Сенате. Она отметила, что обращение с сотрудниками после слушаний иногда может противоречить обязанности работодателя обеспечивать их здоровье и безопасность.

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