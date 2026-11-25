В США избранная губернатор штата Джорджия Кейша Лэнс Боттомс принесет присягу 12 января на арене State Farm Arena в центре Атланты. Церемония начнется в 11:00, а Боттомс станет 84-м губернатором штата, сообщает The Hill.

Церемония в Атланте

Инаугурация пройдет на домашней арене баскетбольного клуба Atlanta Hawks. Вместе с Боттомс присягу принесут избранный вице-губернатор Джош Маклорин и другие должностные лица штата, которые займут конституционные должности.

Глава аппарата переходной команды Тарон Джонсон заявил, что State Farm Arena выбрали из-за значительного интереса к событию, чтобы жители разных частей Джорджии могли принять участие в церемонии. По его словам, команда Боттомс готовится начать работу в первый день срока с программой, сосредоточенной на снижении расходов, создании возможностей и укреплении будущего сообществ штата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Историческое назначение

Боттомс станет первой темнокожей женщиной в истории США, которая займет должность губернатора. Она также будет первой женщиной и первым темнокожим человеком на посту губернатора Джорджии. Она сменит республиканца Брайана Кемпа, который не мог баллотироваться на новый срок из-за ограничения количества сроков.

Ранее Боттомс была мэром Атланты в 2018–2022 годах, а затем работала старшим советником в администрации Джо Байдена. На выборах в этом месяце она победила руководителя в сфере здравоохранения, республиканца Рика Джексона, с преимуществом более 8 процентных пунктов, по данным Decision Desk HQ. Она станет первой представительницей Демократической партии во главе Джорджии после Роя Барнса, который покинул должность в 2003 году.

Переходная команда

В переходную команду Боттомс под названием Georgia’s Promise вошли представители бизнеса и индустрии развлечений. Сопредседателем инициативы является медиаменеджер Тайлер Перри; среди ее участников также основатель Home Depot Артур Бланк и бывший генеральный директор Walgreens Розалинд Брюэр. Команда обещает опубликовать дополнительную информацию о билетах на инаугурацию и планах проведения инаугурационного бала в ближайшие недели.

Читай нас в