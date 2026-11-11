В США избранный конгрессмен-демократ от штата Огайо Дон Леонард заявил, что высокопоставленные законодатели его партии угрожали усложнить ему работу и помешать переизбранию, если он не поддержит лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса на пост спикера. Об этом 11 ноября сообщило агентство Anadolu.

Условия поддержки

По словам Леонарда, вечером 10 ноября он встречался со старшими законодателями-демократами. Он утверждает, что они предостерегли его от выдвижения условий для поддержки Джеффриса.

Леонард стремился получить обязательства по продвижению конституционной поправки для отмены решения Верховного суда по делу Citizens United, касающегося финансирования избирательных кампаний. Он также хотел добиться прекращения поддержки США Израиля и войны в Иране.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Избранный конгрессмен заявил, что его собеседники недвусмысленно предупредили его о возможной политической мести. По его словам, это могло означать усложнение его жизни в Вашингтоне в течение следующих двух лет и содействие его поражению на выборах 2028 года. Леонард не назвал должностных лиц, которые якобы высказывали эти угрозы, а его утверждения независимо не подтверждены.

Реакция руководства партии

Глава демократической фракции Палаты представителей Пит Агилар, комментируя заявление Леонарда, сказал, что не знает, о каких старших демократах идет речь. Он также подтвердил поддержку Джеффриса и заявил, что «нет никаких сомнений», что тот станет следующим спикером.

Леонард победил действующего республиканца Майка Кэри в 15-м избирательном округе Огайо, который президент Дональд Трамп выиграл примерно с преимуществом в 10 процентных пунктов на президентских выборах 2024 года. Демократы Палаты представителей должны провести выборы партийного руководства 18–19 ноября, а полный состав Палаты изберет спикера 3 января 2027 года, когда начнет работу 120-й Конгресс.

Читай нас в