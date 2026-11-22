На конгрессе Конфедерации африканского футбола в Нигерии представили шесть арен для матчей Кубка африканских наций, который в следующем году совместно проведут Кения, Танзания и Уганда. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Арены трёх стран

Кения будет принимать матчи только в столице Найроби — на новом стадионе «Таланта», рассчитанном на 60 тысяч зрителей. Его открытие запланировано на январь.

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В Танзании для турнира выбрали три площадки — в Аруше, Дар-эс-Саламе и на Занзибаре. Уганда задействует Национальный стадион имени Манделы в Кампале и недавно построенный стадион «Хойма-Сити», где сборная страны уже проводила последние домашние международные матчи.

Даты турнира

В соревновании примут участие 24 команды, а матчи должны состояться с 19 июня по 17 июля. Место проведения финала ещё не определено. Предыдущий розыгрыш Кубка африканских наций проходил в Марокко с декабря 2025 года по январь 2026 года: матчи тогда принимали рекордные девять арен в шести городах.

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