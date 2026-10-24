В Йоханнесбурге, ЮАР, 34-летний обвиняемый в убийстве четырёхлетней девочки, известной как Бэби Никита, заявил суду, что не был её биологическим отцом. Это прозвучало во время слушаний по назначению наказания, поскольку мужчина признал ответственность за смерть ребёнка, сообщает TimesLIVE.

Показания обвиняемого

Во время перекрёстного допроса мужчина подтвердил, что девочка была дочерью его сообвиняемой — её матери. Производство в отношении женщины выделили в отдельное дело. Ей вменяют несообщение о предполагаемом насилии и сексуальных преступлениях; ожидается, что она подаст ходатайство об освобождении под залог.

Мужчина также признал, что бил своего трёхлетнего сына, находившегося под его опекой. По его словам, около трёх месяцев он присматривал за обоими детьми днём, пока их мать работала. Обвиняемый сказал, что бил Бэби Никиту и её брата руками, а причиной своего поведения назвал употребление наркотиков.

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Позиции сторон по поводу наказания

Обвинение сослалось на результаты вскрытия, согласно которым причиной смерти стали тупая травма головы, гипоксия — нехватка кислорода в тканях и органах — и связанные с этим осложнения. Защита утверждала, что гипоксию следует учесть при определении наказания. Прокурор возразил, заявив, что нехватка кислорода была связана с действиями обвиняемого, а не являлась отдельным медицинским состоянием.

Прокуратура настаивает на пожизненном лишении свободы, ссылаясь на тяжесть вменяемых преступлений, нанесённые детям травмы и отсутствие, по её мнению, весомых и убедительных обстоятельств для смягчения приговора. Защита просила учесть, что мужчина ранее не был судим, признал вину и выразил раскаяние.

Обвиняемому также вменяют нападение, изнасилование и жестокое обращение с ребёнком. Прокурор отметил, что за убийство ребёнка и эпизоды изнасилования ребёнка может быть назначено пожизненное лишение свободы, а за жестокое обращение с ребёнком предусмотрено минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Суд отложил решение по приговору до 27 октября; мужчина останется под стражей.

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