В столице Судана Хартуме армейская противовоздушная оборона перехватила беспилотники, пролетавшие над городом. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Anadolu Agency.

Взрывы и огонь ПВО

По словам очевидцев, дроны перехватывали прежде всего над восточной частью Хартума, где расположен Международный аэропорт Хартума. Они также слышали взрывы и огонь противовоздушной обороны в районах Бурри, Эр-Рияд и Арквейт.

В Арквейте один беспилотник упал на улицу, но не взорвался. После этого на место прибыло армейское подразделение и оцепило район. Суданская армия и военизированные Силы быстрой поддержки не прокомментировали инцидент сразу.

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Атаки дронов в Судане

Власти Судана и правозащитные организации обвиняют Силы быстрой поддержки в ударах по гражданской инфраструктуре, в том числе с применением дронов. Группировка заявляет, что работает для «защиты гражданских лиц».

По данным ООН, с начала 2026 года по конец октября в результате атак беспилотников в Судане погибли более 1 630 гражданских лиц. В октябре атаки дронов затронули более 17 электростанций в нескольких городах страны, вызвав масштабные отключения электроэнергии в нескольких штатах.

Война между суданской армией и Силами быстрой поддержки началась в 2023 году после спора об интеграции военизированного формирования. С тех пор конфликт унес десятки тысяч жизней и вынудил около 13 миллионов человек покинуть свои дома.

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