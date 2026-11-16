Глава администрации турок-киприотов Унал Устел объявил о плане масштабной реконструкции закрытого района Вароша в Фамагусте на Кипре. По его словам, подготовка так называемого нового плана развития Вароши уже завершена, а общественности его представят в ближайшие недели. Об этом сообщает Cyprus Mail.

План развития района

Устел назвал проект крупнейшим инфраструктурным проектом, подготовленным его администрацией. Он заявил, что план должен изменить Фамагусту, восстановить связь города с морем и превратить Варошу в одно из самых сильных туристических направлений региона.

По словам Устела, проект является частью подготовки к 50-й годовщине одностороннего провозглашения независимости, которую отметят в 2033 году. Подробности запланированной реконструкции в сообщении не приводятся.

Статус Вароши

Вароша опустела после того, как турецкие силы установили контроль над Фамагустой в 1974 году. Греки-киприоты, проживавшие в этом районе, оставили свои дома и имущество и с тех пор не могли вернуться.

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Закрытый район десятилетиями оставался в основном недоступным. В октябре 2020 года турецкие и турецко-кипрские власти частично открыли для посетителей пляж и отдельные участки Вароши. В июле 2021 года они объявили о снятии военного статуса еще с 3,5% района, что открыло путь для гражданского использования этой территории.

Совет Безопасности ООН осудил эти шаги и призвал отменить их. В соответствии с резолюциями 550 и 789 заселение любой части Вароши лицами, не являющимися ее первоначальными жителями, считается неприемлемым; район должен быть передан под управление ООН и возвращен законным жителям.

Устел неоднократно отвергал предложение Христодулидиса вернуть Варошу под управление ООН в обмен на открытие порта Фамагусты под надзором Европейской комиссии. Он настаивает, что вопрос Вароши нельзя рассматривать отдельно от всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы. Ранее Устел также заявлял, ссылаясь на сейсмические оценки, что обследованные здания в закрытой зоне не соответствуют требованиям сейсмостойкости, а многие из них находятся в запущенном состоянии.

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