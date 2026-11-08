Глава правительства пакистанской провинции Синд Сайед Мурад Али Шах объявил округ Тхарпаркар пострадавшим от засухи. Решение приняли на фоне того, что от 85% до 90% посевов там были уничтожены или стали непродуктивными, а скот столкнулся с нехваткой воды и кормов, сообщает The Express Tribune.

По данным местных органов доходов, выжили лишь от 10% до 15% посевов.

Вода и корма

Во время совещания в Доме главного министра Шах рассмотрел ситуацию во всех семи талуках Тхарпарккара. Он поручил профильным ведомствам обеспечить бесперебойные поставки питьевой воды, кормов и товаров первой необходимости.

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Главный секретарь Асиф Хайдер Шах получил поручение немедленно отремонтировать и восстановить все неисправные установки обратного осмоса, а также обеспечить полную работу имеющихся систем водоснабжения.

Мало дождей в сентябре

Власти также должны оценить возможность прокладки отдельного водопровода из Наукота в Митхи, чтобы город получил стабильный источник питьевой воды. Согласно данным, представленным на совещании, в семи талуках в 2026 году выпало от 181 до 273 миллиметров муссонных осадков.

В то же время в сентябре количество осадков составило лишь от 1 до 36 миллиметров. В результате посевы и естественные травы высохли до созревания. Шах также подчеркнул необходимость срочно обеспечить скот кормами, поскольку животноводство является важным источником дохода для населения Тхарпарккара.

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