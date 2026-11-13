Глава правительства пакистанской провинции Синд Мурад Али Шах в Карачи поручил провинциальным ведомствам ускорить реализацию проектов по водной безопасности и устойчивости к изменению климата. Речь, в частности, идет о более эффективном орошении, дренажной инфраструктуре, сборе дождевой воды и обеспечении безопасной питьевой водой общин, пострадавших от наводнений, сообщает Dawn.

На совещании по вопросам изменения климата в резиденции главного министра Шах заявил, что климатическая устойчивость — это не только экологический вопрос, но и необходимое условие развития Синда. Провинция, по его словам, особенно уязвима к наводнениям, засухам, дефициту воды и береговой эрозии. Он подчеркнул, что каждая климатическая инициатива должна давать практический результат для населения — защищать жизни, средства к существованию, водные ресурсы и инфраструктуру.

Вода, дренаж и защита от наводнений

Участники встречи рассмотрели ход работ по противопаводковой защите, восстановлению жилья, восстановлению мангровых лесов, развитию возобновляемой энергетики и климатически ориентированному сельскому хозяйству. Во время брифинга сообщили о восстановлении 552 миль каналов в 23 округах, а также о строительстве 207 малых плотин совокупной емкостью 0,65 млн акр-футов.

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Шах поручил ирригационному ведомству поддерживать модернизированную противопаводковую инфраструктуру, ускорить дренажные проекты и эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы. Также обсуждалась предложенная программа STAR-WASH стоимостью 540 млн долларов, которая должна обеспечить безопасную воду и санитарные услуги в пострадавших от наводнений деревнях. На первом этапе программа рассчитана на 1,2–1,5 млн человек.

Мангровые леса и чистая энергия

Отдельно на встрече рассмотрели восстановление 126 тыс. гектаров мангровых лесов в рамках инициативы Delta Blue Carbon. Проект береговой устойчивости Синда должен защитить более 500 тыс. жителей округов Татта, Суджавал и Бадин благодаря укреплению побережья, дренажу и природоориентированным решениям.

Правительство провинции также рассмотрело портфель проектов дополнительной ветровой генерации общей мощностью 2360 МВт, солнечные энергетические инициативы для 275 тыс. домохозяйств с низкими доходами и без доступа к электросети, а также возможности производства чистой энергии из отходов. Шах призвал привлекать частные инвестиции и внедрять климатически ориентированные аграрные практики, в частности орошение на солнечной энергии, пополнение запасов подземных вод и цифровые климатические консультации.

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