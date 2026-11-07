В Австралии Коллин Хейворд, председательница недавно созданного комитета по подготовке к 200-летию основания колонии Суон-Ривер, заявила, что событие 2029 года следует рассматривать как почтение памяти, а не как празднование. Педагог и лидер народа нунгар возглавит комитет Западной Австралии, который определит подход штата к годовщине.

Почтение памяти вместо празднования

Как сообщает ABC News Australia, Хейворд подчеркнула, что годовщина должна объединить жителей штата. По ее словам, часть людей захочет праздновать эту дату, тогда как другие — нет, но формат почтения памяти позволяет всем признать 200 лет истории.

В 1979 году, когда Западная Австралия отмечала 150-летие, программа включала концерты, сувенирную продукцию и реконструкцию прибытия капитана Джеймса Стирлинга и его солдат на берег реки Суон. За событием тогда наблюдал принц Чарльз, нынешний король Чарльз, который также открыл статую Стирлинга на Хей-стрит.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Акцент на долгосрочных проектах

Хейворд отметила, что мероприятия 2029 года могут существенно отличаться от программы 1979 года. Она не исключила концертов, бесплатных выступлений и фейерверков, однако считает, что они не должны стать главным содержанием памятных мероприятий. По ее мнению, важнее создать долгосрочное наследие для штата.

Среди возможных инициатив она назвала оцифровку государственных архивов, что могло бы упростить людям доступ к информации об истории их семей. Хейворд также поддержала образовательные проекты о местностях, где живут жители Западной Австралии. Она обратила внимание, что многие названия пригородов имеют аборигенное происхождение, хотя их значение известно не всем.

Общественные консультации по программе уже продолжаются. Отчет по их итогам должны представить комитету через несколько недель. Хейворд заявила, что в обсуждении следует должным образом учесть аборигенную основу штата и вклад всех культурных групп в его развитие.

Читай нас в