Глава правительства пакистанской провинции Пенджаб Марьям Наваз на Пакистанском инвестиционном форуме по добыче полезных ископаемых в Исламабаде заявила о значительных свидетельствах наличия достаточного количества россыпного золота в пяти реках провинции. Об этом сообщает Dawn.

Заявление о золоте в реках

По словам Наваз, золото якобы буквально течет по всем пяти рекам Пенджаба, в том числе в районах Мианвали и Атток. Она также назвала Пакистан страной с большими богатствами над и под землей, которые, по ее мнению, следует исследовать и превратить в ощутимые экономические ресурсы.

Глава правительства Пенджаба заявила, что препятствием для освоения ресурсов было не их наличие, а хаос над землей. На форуме также выступил вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар. В мероприятии приняли участие главы правительств Белуджистана и Синда, а также губернатор Хайбер-Пахтунхвы Файсал Карим Кунди.

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Ресурсы и поддержка инвесторов

Наваз сообщила, что доходы департамента шахт и полезных ископаемых Пенджаба за примерно два с половиной года выросли с около 10 млрд до 40 млрд пакистанских рупий. Она также заявила, что в Чиниоте имеется 261,5 млн тонн запасов железной руды.

По ее словам, власти провинции стремятся упростить работу инвесторов в горнодобывающем секторе через механизм единого окна, устранение бюрократических задержек и лишних процедур. Наваз заявила, что правительство также осуществляет капитальные инвестиции для снижения затрат инвесторов, предлагает льготное финансирование до 5 млрд пакистанских рупий и решения на основе солнечной энергии для уменьшения затрат на энергию и топливо.

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