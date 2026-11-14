В Нью-Дели офис премьер-министра Индии Нарендры Моди вызвал секретаря телекоммуникаций Амита Агравала для объяснений по поводу распоряжений о блокировке более 100 веб-сайтов, выданных на основании поддельных судебных приказов. Об этом со ссылкой на двух правительственных чиновников, осведомленных о ситуации, сообщает Channel NewsAsia.

По словам собеседников издания, Агравал прервал поездку в другой штат, чтобы прибыть для объяснений. Он является самым высокопоставленным чиновником в министерстве телекоммуникаций, которое курирует, в частности, крупных операторов связи и интернет-провайдеров.

Блокировка 129 сайтов

Ранее Reuters сообщило, что чиновники телекоммуникационного ведомства поручили интернет-провайдерам заблокировать 129 сайтов с незаконными ставками. Основанием стали якобы приказы Высокого суда, направленные чиновникам людьми, выдававшими себя за адвокатов.

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Онлайн-ставки в Индии запрещены. В то же время случай вызвал опасения относительно механизмов проверки документов в системе блокировки и удаления онлайн-контента, поскольку сфальсифицированные судебные документы потенциально могут использоваться для блокировки легальных сайтов.

Расследование подделки

Полиция штата начала уголовное расследование в отношении неустановленных лиц по подозрению в подделке документов и мошенничестве. Министерство телекоммуникаций также инициировало внутреннюю проверку, а полиция запросила документы ведомства в рамках расследования.

Согласно комментариям полиции и судебному реестру, два приказа судов штатов, о которых сообщало Reuters, были поддельными: они содержали вымышленные логотипы и печати суда, а также фальшивый QR-код. Документы и переписка чиновников с требованиями к провайдерам заблокировать сайты несколько месяцев были доступны на сайте Департамента телекоммуникаций. По состоянию на субботу один из поддельных приказов оставался в открытом доступе, другой был удален.

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