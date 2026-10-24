В ЮАР офицер полиции Фанни Нкоси подал в отставку из Службы полиции Южной Африки (SAPS) накануне внутреннего дисциплинарного слушания. О получении заявления об увольнении сообщила представительница полиции Атленда Мате, пишет TimesLIVE.

Отставка перед дисциплинарным слушанием

Нкоси, ранее работавший в подразделении по борьбе с организованной преступностью провинции Гаутенг, подал заявление в пятницу. Внутреннее слушание касалось предполагаемых нарушений, связанных с его выступлением перед комиссией Мадланги.

Ранее Нкоси был ключевым свидетелем этой комиссии, однако позднее стал одним из фигурантов дела. По данным издания, он также рассматривал возможность покинуть службу до начала дисциплинарного разбирательства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Уголовные обвинения

Нкоси предъявлены уголовные обвинения, в частности в мошенничестве, краже и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Его правовые проблемы усилились после обыска в его доме: там изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, ручную гранату, наличные и полицейские материалы дел.

Помимо уголовного производства, SAPS вела в отношении него дисциплинарное производство по обвинениям в служебных нарушениях.

Читай нас в