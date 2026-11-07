Обзор 100 научных исследований показал, что засуха, связанная с изменением климата, может повышать риск распространения отдельных инфекций, зависящих от воды. Когда водоемы мелеют или пересыхают, животные-хозяева патогенов и патогенные микроорганизмы скапливаются у немногих источников воды, что облегчает передачу болезней, сообщает Mongabay.

Авторы обзора, опубликованного в журнале Trends in Ecology & Evolution, назвали это явление «парадоксом засухи и болезней». Ранее считалось, что сокращение водных ресурсов должно автоматически уменьшать количество водозависимых патогенов. Однако наибольшие риски могут возникать на промежуточном этапе — когда воды уже не хватает, но водоем еще не исчез полностью.

Почему меньшее количество воды не всегда снижает риск

Исследователи выделили три механизма, определяющие реакцию болезней на засуху: сближение хозяев, изменения качества воды и полное исчезновение водоемов вместе с популяциями хозяев и патогенов. В упрощенных водных экосистемах может становиться меньше хищников и конкурентов комаров, а количество питательных веществ и органических остатков — увеличиваться. В таких условиях небольшие стоячие водоемы могут способствовать размножению комаров.

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Согласно материалу, в 2025 году засуха охватила приблизительно 30% площади суши планеты — почти вдвое больше, чем в 2000 году. Авторы обзора отметили, что подобные механизмы описывались для сибирской язвы, холеры, трипаносомоза, денге, геморрагических болезней, ботулизма птиц и других инфекций.

Примеры экологического контроля

Одним из примеров влияния измененной экологии стала ситуация на реке Сенегал после строительства плотины Диама в 1986 году. Она перекрыла миграцию местных речных креветок Macrobrachium vollenhovenii, которые поедают пресноводных улиток — промежуточных хозяев паразитов, вызывающих шистосомоз. После повторного вселения креветок в части реки численность инфицированных улиток там сократилась на 80%, а количество инфекций — примерно на 18%.

Ученые также обратили внимание на стрекоз: их личинки питаются личинками комаров в воде, а взрослые особи могут съедать десятки комаров ежедневно. Метаанализ 2023 года показал, что стрекозы и равнокрылые стрекозы могут эффективно контролировать популяции комаров и передачу таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила и энцефалит Сент-Луис. Авторы обзора считают, что наблюдение за реакцией патогенов на засуху, вакцинация, контроль переносчиков и сохранение экосистем могут помочь прогнозировать вспышки инфекций.

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