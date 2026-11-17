Ежедневный прием препаратов железа детьми и подростками, вероятно, снижает риск железодефицитной анемии, не оказывая заметного влияния на распространенные заболевания. К таким выводам пришли авторы Кокрейновского обзора 114 исследований с участием более 50 тысяч человек, сообщает News-Medical.

Что изучили авторы обзора

Ученые проанализировали влияние ежедневного перорального приема железа отдельно, в сочетании с фолиевой кислотой или с другими витаминами и минералами. Значительная часть исследований была проведена в Азии, и многие из них касались детей в возрасте до пяти лет.

По оценке авторов, железо без других добавок, вероятно, уменьшает частоту железодефицитной анемии по сравнению с плацебо или отсутствием вмешательства. Сочетание железа с фолиевой кислотой также, вероятно, дает такой эффект, однако этот вывод основан лишь на одном исследовании. Данные о комбинациях железа с другими микроэлементами имеют разный уровень достоверности.

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Влияние на болезни и побочные эффекты

Прием только железа не влиял на рост или вес детей по сравнению со сверстниками того же пола. Также не было выявлено влияния на кашель, лихорадку или респираторные заболевания. Железо в сочетании с фолиевой кислотой почти не меняло частоту диареи и респираторных заболеваний.

В то же время часть данных о побочных эффектах остается неопределенной. Железо может вызывать изменение цвета стула; его самостоятельный прием может почти не влиять на рвоту или диарею, а данные о запорах авторы назвали очень неопределенными. Комбинации железа с другими витаминами и минералами, вероятно, чаще вызывали рвоту, чем такие же добавки без железа.

Авторы обзора подчеркнули, что результаты поддерживают применение препаратов железа там, где распространен его дефицит, но не означают, что ежедневные добавки необходимы каждому ребенку или подростку. Это следует оценивать с учетом индивидуальных пищевых потребностей, распространенности дефицита железа и анемии, а также состава препарата.

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