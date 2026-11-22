Систематический обзор и метаанализ 40 исследований показали, что у людей с диабетом 2 типа скорректированный относительный риск развития болезни Альцгеймера на 53% выше, чем у людей без этого заболевания. О результатах сообщает ScienceDaily.

Частота новых случаев

Исследователи проанализировали данные 40 работ и оценили частоту новых случаев болезни Альцгеймера среди людей с диабетом 2 типа. По их расчетам, в течение года болезнь развивается примерно у 4,7 из каждой тысячи таких людей.

Авторы отметили, что относительный риск показывает разницу между двумя группами, тогда как показатель заболеваемости отражает частоту возникновения новых случаев. Сочетание этих показателей позволяет оценить бремя болезни Альцгеймера среди людей с диабетом 2 типа.

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Отдельный анализ двух заболеваний

В отличие от предыдущих обзоров, в которых могли объединяться разные типы диабета или формы деменции, эта работа сосредоточена именно на диабете 2 типа и болезни Альцгеймера. Она также отдельно оценила частоту появления новых случаев болезни Альцгеймера.

Автор исследования Эммануэль Адевуи из Curtin School of Population Health отметил, что анализ относительного риска и заболеваемости дает более точное представление о распространенности болезни Альцгеймера среди людей с диабетом 2 типа. Исследование опубликовано в издании Alzheimer’s Research & Therapy.

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