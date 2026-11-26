Исследователи Университетского колледжа Лондона проанализировали 43 количественных исследования с участием более 28 тысяч человек и установили, что более высокий уровень осознанности связан с более здоровым использованием социальных сетей и лучшими показателями психического здоровья. Обзор, опубликованный в журнале PLOS One, охватил данные участников в возрасте от 10 до 92 лет, сообщает News-Medical.

Осознанность предполагает внимательное и непредвзятое отношение к собственным мыслям, эмоциям и событиям в настоящий момент. Люди, сообщавшие о более высоком уровне этого навыка в повседневной жизни, также чаще сообщали о более низких уровнях депрессии, тревожности, стресса, одиночества и страха пропустить что-то важное — FoMO.

Какие результаты показал обзор

В 39 из 43 рассмотренных исследований были данные в пользу того, что осознанность может ослаблять связь между негативным опытом в соцсетях и худшими показателями психического здоровья. Более высокий уровень осознанности также ассоциировался с более низким уровнем проблемного использования социальных платформ.

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Наибольшую долю участников исследований составляли студенты университетов — 46,5%. Все работы опирались на самооценку участниками собственной осознанности или осознанного использования соцсетей. В 24 исследованиях применяли шкалу Mindful Attention Awareness Scale, которая оценивает внимание человека к собственному опыту в текущий момент.

Выводы требуют дальнейшей проверки

В одном из исследований участники выполняли упражнения на осознанность, самостоятельно отслеживали использование смартфона и фиксировали настроение. Авторы зафиксировали улучшение показателей стресса, тревожности, FoMO и проблемного использования соцсетей. В другой работе ограничение использования соцсетей на восемь дней повысило внимательность, однако одновременно было связано с ростом негативных эмоций по сравнению с группой без ограничений.

Авторы подчеркивают, что большинство проанализированных исследований были поперечными, поэтому они не позволяют установить причинно-следственную связь между осознанностью и лучшими результатами. Имеющиеся данные также преимущественно касаются молодых людей из западных стран. Ученые отметили, что на влияние соцсетей на психическое здоровье влияют не только индивидуальные привычки, но и дизайн платформ и социальная среда пользователей.

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