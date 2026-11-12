Учёные из Нидерландов и Великобритании проанализировали 61 исследование менделевской рандомизации и пришли к выводу, что генетические доказательства причинной связи между общей физической активностью и улучшением психического или когнитивного здоровья остаются ограниченными и противоречивыми. Как сообщает News-Medical, в 30 из 61 проанализированного исследования связи не выявили либо результаты указывали на противоположное её направление.

Что анализировали учёные

Обзор был опубликован в журнале npj Exercise Medicine and Health. В него вошли работы, оценивавшие возможную причинную связь физической активности, малоподвижного поведения и показателей физической формы с депрессией, тревожными расстройствами, шизофренией, биполярным расстройством, болезнью Альцгеймера и общими когнитивными показателями.

Метод менделевской рандомизации использует унаследованные генетические варианты в качестве косвенных показателей определённых черт или поведения. Такой подход может уменьшать влияние внешних факторов и проблему обратной причинности — когда более здоровые люди, например, чаще занимаются спортом. В то же время его выводы зависят от качества генетических данных и корректности применённых предположений.

Более сильные сигналы для аэробных упражнений и силы

Более последовательные результаты были выявлены для отдельных видов активности и характеристик физической формы. Все три исследования, посвящённые аэробным упражнениям, в частности плаванию и езде на велосипеде, показали связь с более низким риском депрессии. Авторы подчеркнули, что такие генетические выводы сами по себе не доказывают эффективность конкретной программы тренировок.

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Показатели физической формы чаще были связаны с более благоприятными последствиями: потенциально защитные связи для психического здоровья зафиксировали в шести из восьми исследований, а для когнитивных показателей — в девяти из двенадцати. Отдельные работы связывали большую силу кистевого сжатия и большую аппендикулярную безжировую массу с более низким риском депрессии и лучшими когнитивными результатами.

Ограничения имеющихся данных

Качество значительной части работ было низким: это касалось 32 из 61 исследования. Лишь 11% работ имели достаточно сильные генетические инструменты. Распространёнными проблемами были слишком мягкие критерии отбора генетических вариантов, малое количество таких вариантов или неполная статистическая информация. Лишь 26 исследований использовали независимые сводные генетические данные для конкретной пары «фактор — последствие».

Данные о малоподвижном поведении также оказались неоднозначными. Длительный просмотр телевидения неоднократно связывали с более высоким риском депрессии, однако после учёта индекса массы тела часть оценок ослабевала. Авторы обзора предлагают сочетать генетические методы с рандомизированными исследованиями и семейными когортами, чтобы получить более надёжные рекомендации по поддержанию здоровья мозга на протяжении всей жизни.

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