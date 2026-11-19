Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к выводу, что для людей младше 50 лет может потребоваться отдельный подход к интерпретации фекального иммунохимического теста на рак кишечника. Ученые проанализировали, как этот тест работает у пациентов с симптомами, которые могут быть связаны с колоректальным раком.

Как сообщает News-Medical, фекальный иммунохимический тест, или FIT, выявляет микроскопические следы крови в кале. В первичной медицинской помощи Великобритании его применяют для пациентов с соответствующими симптомами. При результате FIT 10 или выше пациентов направляют в больницу на срочные дополнительные обследования, в том числе колоноскопию.

Данные более 69 тысяч пациентов

Команда изучила 12 исследований, в которые вошли более 69 тысяч людей младше 50 лет с симптомами и результатами FIT. Колоректальный рак диагностировали примерно у одного из 300 таких пациентов — 0,35%. Среди людей старше 50 лет риск был в три—семь раз выше.

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Авторы отмечают, что FIT является полезным тестом для диагностики рака кишечника, однако одинаковый порог в 10 может не в равной степени соответствовать рискам в разных возрастных группах. При нынешнем подходе значительно большему числу молодых пациентов могут потребоваться инвазивные последующие обследования, чтобы выявить один случай рака, чем среди пожилых людей.

Необходимы дальнейшие исследования

Старший автор работы, профессор Дэвид Хьюмс, заявил, что необходимо определить оптимальный порог FIT для пациентов младше 50 лет или включать результат теста в индивидуальные модели оценки риска колоректального рака. По его словам, также следует изучить другие возможные причины повышенного показателя FIT в более молодых возрастных группах.

Работа опубликована в журнале Gut. Она была подготовлена при участии международных партнеров, в том числе COLOREACH-UK и американской благотворительной организации Fight Colorectal Cancer.

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