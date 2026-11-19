Новый обзор Cochrane свидетельствует о том, что добавки с куркумой могут давать незначительное облегчение боли или не давать клинически важного облегчения людям с остеоартрозом коленного сустава. О результатах обзора сообщает News-Medical.

Девять исследований и 1245 участников

Международная группа исследователей проанализировала девять исследований с участием 1245 человек с остеоартрозом колена. В испытаниях добавки с куркумой сравнивали с плацебо, нестероидными противовоспалительными препаратами, в частности ибупрофеном и диклофенаком, а также с парацетамолом.

Средний возраст участников составлял от 52 до 62 лет, примерно две трети из них были женщинами. Исследования проводились в Австралии, Бельгии, Индии и Таиланде, а их продолжительность составляла от четырех недель до трех месяцев. Авторы рассматривали различные экстракты куркумы и продукты на основе куркуминоидов, отличавшиеся составом, дозировкой и содержанием куркуминоидов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Почему выводы отличаются от предыдущих обзоров

По оценке авторов, имеющиеся данные не демонстрируют явной клинической пользы: куркума не оказалась эффективнее плацебо или противовоспалительных препаратов. В то же время определенность доказательств ограничена из-за недостатков самих исследований.

Предыдущие систематические обзоры в основном предполагали, что куркума может уменьшать боль и улучшать физическую функцию. Однако в новом обзоре применили формальную проверку достоверности клинических испытаний. Десять исследований вызвали вопросы во время такого скрининга и не были включены в анализ, поскольку опасения в отношении них остались неразрешенными.

Ведущий автор обзора, ревматолог Иван Ширинский, заявил, что не рекомендовал бы рутинно добавки с куркумой пациентам с остеоартрозом колена. По его словам, пациентам следует объяснять, что известно и что остается неопределенным относительно пользы и потенциального вреда таких добавок.

Читай нас в