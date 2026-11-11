В США исследователи, среди которых Дадли Лемминг из Висконсинского университета в Мадисоне, проанализировали более 350 научных работ и пришли к выводу, что уменьшение количества белка в рационе может быть связано с более медленным биологическим старением, улучшением метаболизма и, при определенных условиях, более долгой продолжительностью жизни. Об этом сообщает ScienceDaily.

Авторы обзора подчеркивают: выводы не доказывают, что ограничение белка продлевает жизнь людей. В то же время эксперименты на мухах и грызунах показали, что снижение количества белка способно увеличивать продолжительность жизни даже без сокращения общей калорийности рациона. В нескольких клинических исследованиях с участием людей меньшее потребление белка также связывали со снижением веса и доли жира, а также с лучшими показателями глюкозы натощак.

Роль гормона FGF21

Одним из возможных объяснений названо повышение уровня фактора роста фибробластов 21, или FGF21, когда в рационе меньше белка. Этот гормон помогает организму адаптироваться к изменению доступности питательных веществ, влияет на использование энергии, регулирование уровня сахара в крови и воспаление. У мышей повышенный уровень FGF21 ассоциировался с более долгой жизнью, особенно у самцов. Также известно, что ограничение белка повышает уровень этого гормона у людей, однако установлено ли, дает ли это такой же эффект для долголетия, пока нет.

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Исследователи отдельно обратили внимание на аминокислоты метионин, изолейцин и валин. Чрезмерное поступление этих компонентов может активировать процессы, связанные с ростом клеток. Такие процессы необходимы для развития и восстановления тканей, однако их длительная чрезмерная активация, согласно данным обзора, может быть связана с ожирением, воспалением и другими возрастными нарушениями.

Потребность зависит от активности

Дадли Лемминг, автор обзора, отметил, что польза белка для роста мышц и восстановления после физических нагрузок очевидна. В то же время для людей с преимущественно сидячим образом жизни избыточное потребление белка может иметь негативные последствия для здоровья на популяционном уровне.

Авторы подчеркивают, что универсальной нормы нет. Больше белка могут нуждаться беременные, некоторые пожилые люди и те, кто регулярно тренируется, поскольку он необходим для восстановления и поддержания мышц. По мнению исследователей, рекомендации по белку следует персонализировать с учетом возраста и уровня физической активности.

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