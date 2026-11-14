Систематический обзор долгосрочных данных более чем 26 тысяч мужчин из Австралии, США и Европы связал самые низкие уровни тестостерона с на 18% более высоким относительным риском смерти от рака. Как сообщает ScienceAlert, результаты исследования опубликовали в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Риск возрастал при самых низких показателях

Ученые сравнили мужчин с уровнем тестостерона в нижней пятой части диапазона с теми, чьи показатели находились в верхней пятой части. Более высокая вероятность смерти от онкологических заболеваний сохранялась после учета возраста и других факторов, связанных со здоровьем.

Согласно обзору, риск смерти от рака начинал расти, когда исходный уровень тестостерона был ниже 8,6 нмоль/л. Один из авторов исследования, эндокринолог Бу Йип из Университета Западной Австралии, отметил, что низкий тестостерон может быть маркером плохого состояния здоровья, а не непосредственной причиной онкологических заболеваний.

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Учли также другие гормоны

Исследователи также выявили связь с тремя другими гормонами. Самый низкий уровень дигидротестостерона, гормона — производного тестостерона, ассоциировался с на 21% более высоким относительным риском смерти от рака. Низкие показатели глобулина, связывающего половые гормоны, связали с на 28% более высоким риском рака простаты, а низкий уровень лютеинизирующего гормона — с на 45% более высоким риском этого заболевания.

В то же время авторы не выявили связи между уровнем тестостерона и риском рака простаты. Они подчеркнули, что результаты не доказывают пользу заместительной терапии тестостероном для снижения онкологического риска. Крупное рандомизированное исследование 2023 года с участием более 5 тысяч мужчин с низким уровнем тестостерона также не зафиксировало существенного изменения риска рака простаты вследствие такой терапии.

Ученые советуют мужчинам, у которых выявили низкий уровень тестостерона, обратиться к врачу для комплексного обследования и оценки других возможных проблем со здоровьем.

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