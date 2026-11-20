Обзор 115 рандомизированных контролируемых исследований с участием более 30 тысяч человек связал эсциталопрам, дулоксетин и агомелатин с более высокой вероятностью устойчивого улучшения симптомов депрессии по сравнению с флуоксетином. О работе, опубликованной в The Lancet Psychiatry, сообщает ScienceDaily.

Результаты сравнения

Исследователи оценивали, насколько разные антидепрессанты помогают поддерживать улучшение состояния при депрессии, а также приемлемость лечения для участников. Длительным применением авторы считали прием препарата не менее шести месяцев.

Основной анализ объединил результаты 35 испытаний, в которых один антидепрессант напрямую сравнивали с другим. Эсциталопрам, дулоксетин и агомелатин были связаны с большей вероятностью устойчивого ответа на лечение, чем флуоксетин. Участники, принимавшие эсциталопрам или дулоксетин, также реже прекращали участие в испытаниях, чем получавшие флуоксетин.

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Приемлемость препаратов исследователи оценивали по доле участников, прекративших лечение по любой причине. В то же время этот показатель не обязательно полностью отражает личный опыт человека при применении препарата.

Ограничения данных

Авторы отмечают, что результаты не дают оснований назвать один антидепрессант лучшим для всех людей. Более половины исследований в основном анализе были оценены как имеющие высокий риск систематической ошибки. Некоторые препараты также изучались в небольшом числе работ, что делает сравнения менее определенными.

За участниками испытаний, напрямую сравнивавших антидепрессанты, обычно наблюдали около шести месяцев с начала лечения; лишь шесть исследований длились дольше. Выводы отражают средние результаты для групп и не могут определить, какой препарат будет лучшим для конкретного человека. Если антидепрессант действует хорошо, результаты этого обзора не являются основанием самостоятельно менять лечение; начало, изменение или прекращение терапии следует обсудить с врачом.

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