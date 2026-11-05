В Австралии руководитель группы охраны Натан Хеккел заявил в Верховном суде, что ни он, ни другие охранники не связывали Масуда Закарию пластиковыми стяжками во время перелета из Турции в Сидней в декабре 2023 года. Закария добивается постоянного прекращения производства по делу о двух убийствах, в которых его обвиняют, оспаривая законность своего возвращения в Австралию.

Как сообщает ABC News Australia, Хеккел, бывший военный и ведущий подрядчик Hart International на этом рейсе, сказал, что турецкие власти доставили Закарию на борт уже в пластиковых стяжках. По его словам, эти стяжки позднее сняли во время полета.

Спор об удержании во время рейса

Вопрос о том, был ли Закария ограничен в передвижении на борту самолета, является одним из ключевых в его ходатайстве о постоянном прекращении дела. Защита ставит под сомнение, могли ли люди, не являвшиеся представителями австралийских правоохранительных органов, физически удерживать его под стражей во время рейса.

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Адвокаты Закарии утверждают, что компании Skytraders и Hart International незаконно похитили их клиента. Австралийская федеральная полиция заплатила этим подрядчикам 1 миллион долларов за проведение операции.

Обстоятельства возвращения из Турции

Через четыре дня после начала слушаний прокуроры признали, что Закария имел законное право находиться в Турции, когда в Стамбуле его забрали подрядчики, работу которых оплачивала Австралийская федеральная полиция. Позднее он был задержан турецкой полицией в курортном городе Бодрум после года укрытия от австралийских правоохранительных органов.

Австралийские полицейские на этой неделе опровергли, что оказывали давление на Турцию с целью депортации Закарии. Слушания перед судьей Эдвардом Мастоном продолжаются. Если ходатайство Закарии будет удовлетворено, обвинения в его предполагаемой роли в убийствах Салима и Туфика Хамзе в 2021 году могут быть сняты.

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