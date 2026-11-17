В Крыму — временно оккупированной Россией, государством-агрессором, части Украины — назначенный РФ глава оккупационной администрации Сергей Аксёнов заявил о второй менее чем за сутки атаке на Керченский мост. По его словам, сообщения об этом поступили около 1:34 по местному времени во вторник, а движение по переправе приостановили.

Аксёнов также призвал жителей и посетителей Крыма не ехать в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Видео проверяют

Как сообщает The War Zone, в социальных сетях распространились видео, якобы демонстрирующие взрыв и пожар в районе моста. На одном из роликов может быть виден взрыв в той же части сооружения, которая подверглась удару ранее, а также деформация конструкции.

В то же время низкое качество кадров не позволяет достоверно установить их подлинность и последствия предполагаемого удара. Украинские должностные лица по состоянию на момент публикации материала не заявляли об ответственности за вторую атаку.

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Повреждения после первого удара

По данным издания, удар в понедельник стал первым по мосту более чем за год. Российское телевидение транслировало кадры, на которых, по оценке The War Zone, видны значительные повреждения автомобильной части переправы: арка дорожного пролёта могла получить прямое попадание и деформироваться.

Спутниковые снимки, полученные изданием после первой атаки, также указывают на признаки повреждений возле арки автомобильного перехода. На другом конце главного дорожного пролёта заметили тёмные пятна, которые могут быть следами горения, однако их связь с первым ударом не установлена.

The War Zone также отмечает, что есть данные о возможном смещении повреждённой арки на 4,9 градуса. Такое повреждение, по оценке издания, может существенно ограничить безопасную нагрузку на пролёт. Керченский мост является автомобильным и железнодорожным сообщением для перемещения личного состава, техники и снабжения между Россией и временно оккупированным Крымом.

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