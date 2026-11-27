Американская олимпийская призёрка по академической гребле Анита Дефранц умерла в возрасте 74 лет. О её смерти в четверг сообщил Международный олимпийский комитет. Причину смерти не раскрыли.

Работа в олимпийском движении

Как пишет The Japan Times, Дефранц стала первой темнокожей американкой и первой американкой, вошедшей в состав МОК. Президент МОК Кирсти Ковентри назвала её наставницей, подругой и источником вдохновения для многих людей во всём мире.

Дефранц была вице-президентом оргкомитета Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, а в 1986 году её избрали членом МОК. В 1997 году она стала первой женщиной на посту вице-президента организации. Дефранц также 13 лет входила в исполнительный орган МОК и почти два десятилетия возглавляла комиссию «Женщины и спорт».

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Спортивная карьера

На Олимпийских играх 1976 года Дефранц была капитаном сборной США по академической гребле и завоевала бронзовую медаль в соревнованиях женских восьмёрок. Она родилась 4 октября 1952 года и выросла в Индианаполисе, штат Индиана. Греблей начала заниматься во время учёбы в Коннектикутском колледже.

Спортсменка квалифицировалась на Олимпиаду 1980 года и открыто критиковала бойкот Московских игр со стороны США. По её словам, борьба за возможность для американских атлетов поехать в Москву изменила её жизнь и привела к работе в МОК.

Награды

В 2025 году Дефранц включили в Зал славы Олимпийского и Паралимпийского комитета США. Ранее в этом году на зимней Олимпиаде Милан—Кортина она передала олимпийский огонь Кирсти Ковентри во время эстафеты факела. Ковентри, первая женщина на посту президента МОК, отмечала вклад Дефранц в развитие женского лидерства в мировом спорте.

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