Исследование с участием 64 человек с синдромом альфа-гал показало, что биологический препарат омализумаб может уменьшать частоту или тяжесть аллергических реакций. Данные представили на ежегодной научной встрече Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии в 2026 году, сообщает News-Medical.

Результаты лечения

До начала терапии у 81% участников исследования была анафилаксия — тяжелая аллергическая реакция, а более половины нуждались в эпинефрине. Во время лечения омализумабом ни одному из пациентов не потребовался эпинефрин из-за пищевой реакции. Еще 95% участников сообщили, что реакции стали более редкими или менее тяжелыми.

Примерно треть пациентов смогла снова употреблять некоторые или все продукты из красного мяса либо другие продукты, изготовленные из млекопитающих. Побочные эффекты возникали нечасто и в основном были легкими, в частности сообщалось о боли в суставах. Два участника прекратили лечение из-за нежелательных явлений.

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Почему синдром трудно распознать

Синдром альфа-гал возникает после укуса клеща Lone Star. Укус может вызвать реакцию организма на альфа-гал — сахар, содержащийся в говядине, свинине, баранине, некоторых молочных продуктах и других продуктах из млекопитающих. В отличие от многих пищевых аллергий симптомы часто появляются через несколько часов после еды, поэтому установить связь между продуктом и реакцией бывает сложно.

Авторы также описали случай 66-летнего мужчины, у которого после укуса клеща появились крапивница, кашель и проблемы с поступлением кислорода через несколько часов после употребления красного мяса и алкоголя. Анализ крови выявил высокую аллергическую чувствительность к альфа-галу. Пациенту назначили эпинефрин для экстренных случаев, посоветовали избегать красного мяса и предупредили, что алкоголь может усиливать реакции.

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