Европейский омбудсмен начал расследование действий Еврокомиссии при назначении председателя наблюдательного совета Siemens Джима Хагеманна Снабе специальным посланником по промышленному искусственному интеллекту. Омбудсмен проверит, смогла ли Комиссия надлежащим образом выявить, оценить и урегулировать фактический или потенциальный конфликт интересов, сообщает Politico Europe.

Жалоба общественных организаций

В июне группа неправительственных организаций, в которую входят Transparency International и Corporate Europe Observatory, пожаловалась Европейскому омбудсмену на назначение Снабе. Они заявили, что его дальнейшая работа в Siemens может поставить под сомнение независимость и беспристрастность посланника.

Европейский омбудсмен Тереза Анжинью в письме Corporate Europe Observatory указала, что заявители считают ненадлежащими выявление, оценку и урегулирование возможных конфликтов интересов. Они также хотят, чтобы Еврокомиссия отменила назначение Снабе. По словам Анжинью, для рассмотрения жалобы необходимо изучить документы Еврокомиссии и, возможно, провести встречи с ее сотрудниками.

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Претензии относительно роли Siemens

Джим Хагеманн Снабе должен подготовить отчет об инфраструктуре для ИИ, передовых технологиях искусственного интеллекта и внедрении ИИ в промышленности. Он будет занимать эту неоплачиваемую должность до конца марта 2027 года.

Исследователь и активист Corporate Europe Observatory Брам Вранкен заявил, что Снабе имеет прямые финансовые интересы в развитии дата-центров и смягчении правил в отношении ИИ. Назначение также критиковали из-за участия Siemens в лоббировании ослабления отдельных норм европейского закона об искусственном интеллекте. В частности, компания была среди главных сторонников исключения из сферы действия этого закона продуктов, на которые распространяются правила ЕС в отношении машин.

Еврокомиссия ранее защищала назначение, заявляя, что отчет Снабе будет публичным и доступным для общественного контроля. В то же время Комиссия не предоставила доступ к ряду документов о его назначении депутатам Европарламента и Politico.

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