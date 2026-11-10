Омбудсмен ЕС расследует назначение главы Siemens посланником по ИИ — Politico Europe
Европейский омбудсмен начал расследование действий Еврокомиссии при назначении председателя наблюдательного совета Siemens Джима Хагеманна Снабе специальным посланником по промышленному искусственному интеллекту. Омбудсмен проверит, смогла ли Комиссия надлежащим образом выявить, оценить и урегулировать фактический или потенциальный конфликт интересов, сообщает Politico Europe.
Жалоба общественных организаций
В июне группа неправительственных организаций, в которую входят Transparency International и Corporate Europe Observatory, пожаловалась Европейскому омбудсмену на назначение Снабе. Они заявили, что его дальнейшая работа в Siemens может поставить под сомнение независимость и беспристрастность посланника.
Европейский омбудсмен Тереза Анжинью в письме Corporate Europe Observatory указала, что заявители считают ненадлежащими выявление, оценку и урегулирование возможных конфликтов интересов. Они также хотят, чтобы Еврокомиссия отменила назначение Снабе. По словам Анжинью, для рассмотрения жалобы необходимо изучить документы Еврокомиссии и, возможно, провести встречи с ее сотрудниками.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Претензии относительно роли Siemens
Джим Хагеманн Снабе должен подготовить отчет об инфраструктуре для ИИ, передовых технологиях искусственного интеллекта и внедрении ИИ в промышленности. Он будет занимать эту неоплачиваемую должность до конца марта 2027 года.
Исследователь и активист Corporate Europe Observatory Брам Вранкен заявил, что Снабе имеет прямые финансовые интересы в развитии дата-центров и смягчении правил в отношении ИИ. Назначение также критиковали из-за участия Siemens в лоббировании ослабления отдельных норм европейского закона об искусственном интеллекте. В частности, компания была среди главных сторонников исключения из сферы действия этого закона продуктов, на которые распространяются правила ЕС в отношении машин.
Еврокомиссия ранее защищала назначение, заявляя, что отчет Снабе будет публичным и доступным для общественного контроля. В то же время Комиссия не предоставила доступ к ряду документов о его назначении депутатам Европарламента и Politico.