В Финляндии заместитель парламентского омбудсмена выявил значительные проблемы со сроками обработки заявлений в Миграционной службе страны Migri. Проверку начали после сотен жалоб на длительное ожидание решений, сообщает YLE News.

Задержки по делам о воссоединении семей

Проверка показала, что Migri не может рассмотреть все заявления в установленные законом сроки. Наибольшие трудности выявили в делах о разрешениях на проживание на основании семейных связей: в 2026 году в предусмотренный девятимесячный срок рассмотрели лишь 61% таких заявлений.

Парламентский омбудсмен в Финляндии контролирует, как органы власти соблюдают законодательство и защищают основные права людей, а также рассматривает жалобы граждан.

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Очереди на гражданство и постоянное проживание

По данным заместителя парламентского омбудсмена, задержки возникли из-за того, что количество заявлений превышает возможности Migri по их обработке. Очереди также накопились по делам о приобретении финского гражданства и получении постоянных разрешений на проживание.

На сроки рассмотрения повлияли нехватка персонала, законодательные изменения и сложность отдельных дел. В то же время заместитель парламентского омбудсмена подчеркнул, что органы власти должны соблюдать установленные законом сроки даже при росте количества заявлений. Он попросил Министерство внутренних дел и Министерство экономики и занятости Финляндии объяснить, какие меры они примут для решения проблемы.

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