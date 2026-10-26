В Австралии омбудсмен Южной Австралии Эмили Стрикленд установила, что Департамент защиты детей штата ошибочно неформально изменил условия опеки над тремя детьми вопреки позиции их матерей. Как сообщает ABC News, ведомство не применило предусмотренные законом формальные полномочия для изъятия детей.

Выводы изложены в отчёте, подготовленном по результатам рассмотрения трёх отдельных жалоб. Стрикленд назвала подход департамента в каждом из случаев административной ошибкой. В то же время она отметила, что сотрудники службы реагировали на серьёзные опасения относительно безопасности и благополучия детей.

Планы без согласия матерей

В двух случаях департамент использовал так называемые планы безопасности, чтобы передать детей под опеку другого родителя или близких родственников. Такие планы обычно предполагают сотрудничество и договорённость между службой и родителями или опекунами ребёнка.

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Омбудсмен установила, что матери в обоих случаях чётко и последовательно возражали против предложенных планов. При отсутствии согласия департамент должен был рассмотреть другие способы реагирования на риски для детей, в частности формальное изъятие в соответствии с законом Южной Австралии о детях и молодёжи.

Случай с младенцем

В третьем случае департамент передал младенца от матери под опеку отца без плана безопасности и без применения формальных законных полномочий. У службы были серьёзные опасения относительно психического здоровья матери. В конечном итоге она неохотно согласилась на предложенный вариант, однако омбудсмен указала, что департамент не должен был добиваться такого согласия для изъятия без использования формальных полномочий.

По словам Стрикленд, во всех трёх делах не были выполнены внутренние требования относительно реального взаимодействия с родителями и предоставления им независимой поддержки. Исполняющий обязанности генерального директора Департамента защиты детей Дариан Шепард-Бейли заявил, что ведомство приветствует отчёт и предприняло шаги для выполнения рекомендаций, в частности обновило практическое руководство по применению планов безопасности.

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