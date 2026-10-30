Польская предпринимательница и телеведущая Омена Менса открыла в Гане комплекс Kids Haven Sport & Art Campus, предназначенный для сочетания образования детей со спортивными и творческими занятиями. На открытие приехали её партнёр, основатель InPost Рафал Бжоска, а также гости из польского шоу-бизнеса и спорта.

Развитие проекта Kids Haven

Как сообщает Interia Sport, новый кампус связан с деятельностью Omenaa Foundation. Ранее в Гане уже открыли Kids Haven School — учреждение для детей, живших на улице, а также для несовершеннолетних, спасённых от принудительного труда. В школе они могут получить образование, безопасную среду и поддержку.

Kids Haven Sport & Art Campus должен расширить эту инициативу. Его концепция заключается в том, чтобы дать детям возможность заниматься спортом и творчеством наряду с учёбой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гости на открытии

Среди участников мероприятия были журналистка Малгожата Розенек-Майдан, её муж — бывший футболист сборной Польши Радослав Майдан, фитнес-тренер Эва Ходаковская и бывший баскетболист НБА Марцин Гортат. В Гану также прибыл инфлюенсер Миколай «Баги» Багиньский.

Малгожата Розенек-Майдан сообщила в социальных сетях, что в этом году Kids Haven School приняла 60 новых учеников. По её словам, рядом со школой развивается спортивно-арт-комплекс, поскольку детям нужны не только учебные материалы, но и пространство для спорта, искусства и развития.

Читай нас в