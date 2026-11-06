Индийская государственная Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) ведёт переговоры о принятии операционного управления двумя нефтяными проектами в Венесуэле. Договорённости могут предоставить компании контроль над добычей и продажей нефти на месторождениях, по которым ей задолжали более 500 млн долларов дивидендов, сообщает OilPrice.

Переговоры могут завершить за шесть месяцев

Зарубежное подразделение компании ONGC Videsh проводит переговоры с властями Венесуэлы и США. Финансовый директор ONGC Анупам Агарвал сообщил аналитикам, что обсуждения находятся на продвинутой стадии. В компании рассчитывают завершить оформление соглашений в течение трёх–шести месяцев.

Сейчас ONGC имеет инвестиции в проектах San Cristobal и Carabobo 1, но не является их оператором. Предлагаемая договорённость предусматривает, что компания будет управлять месторождениями и реализовывать добытую там нефть, одновременно решая вопрос задолженности по дивидендам.

Доли в двух проектах

В проекте San Cristobal ONGC владеет 40%, тогда как остальные 60% принадлежат венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. ONGC ожидает получить полное операционное управление этим активом.

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В Carabobo 1 управление по предлагаемой схеме будет разделено с другими инвесторами. Совокупная доля ONGC и других индийских компаний составляет 18%, ещё 11% принадлежит испанской Repsol. По словам Агарвала, новые соглашения также могут позволить ONGC приобрести доли в других венесуэльских месторождениях. Окончательные детали погашения задолженности по дивидендам ещё не согласованы.

Восстановление нефтяной отрасли

Венесуэла пытается восстановить нефтяную промышленность, которая долгое время страдала от недостаточных инвестиций и операционных проблем. Chevron изложила план инвестировать в Венесуэле более 7 млрд долларов в течение пяти лет, а Eni и Repsol получили расширенные операционные роли.

Rystad Energy оценивает, что при существенном наращивании инвестиций и нефтесервисных услуг Венесуэла может добывать 1,6 млн баррелей в сутки к 2028 году и 1,8 млн баррелей в сутки к 2030 году. В то же время, по данным Baker Hughes, на которые ссылается Rystad, по состоянию на август в стране работали лишь две буровые установки, тогда как для поддержания такого прогноза к 2028 году необходимо около 50.

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