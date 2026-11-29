В США онлайн-продажи в Чёрную пятницу достигли рекордных 13,1 млрд долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. В то же время посещаемость физических магазинов снизилась, свидетельствуют предварительные данные аналитических компаний, на которые ссылается Korea Herald.

Рост продаж

Общий объём розничных продаж в магазинах и онлайн, без учёта бензина и автомобилей, вырос на 5,8% по сравнению с предыдущей Чёрной пятницей. Такие данные привела Mastercard SpendingPulse, которая отслеживает все формы платежей, включая наличные.

По оценке Adobe Analytics, сумма онлайн-покупок превысила её прогноз. Salesforce, в свою очередь, сообщила о росте количества заказов на 5% в годовом выражении. Компания оценила мировые онлайн-продажи за пятницу в рекордные 82,7 млрд долларов, из которых 19,1 млрд долларов пришлось на США.

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Разницу между оценками Adobe и Salesforce объясняют различными массивами данных. Salesforce использует информацию о покупках более 1,5 млрд потребителей по всему миру, тогда как Adobe анализирует данные более чем 1 трлн посещений американских сайтов розничной торговли.

Меньше покупателей в магазинах

Хотя физические магазины по-прежнему обеспечивают большую часть продаж в Чёрную пятницу, их посещаемость сократилась. По предварительным данным RetailNext, количество посетителей было на 2,9% меньше, чем в 2025 году. Sensormatic Solutions зафиксировала снижение на 4,2% по сравнению с предыдущей Чёрной пятницей, при этом трафик был на 250% выше показателя пятницы неделей ранее.

Mastercard SpendingPulse сообщила, что расходы в офлайн-магазинах выросли на 3,8% — это самый большой прирост с 2022 года. Наибольшим спросом пользовались технологические товары: расходы на электронику и программное обеспечение увеличились почти на 8%. Покупатели также приобретали одежду, товары для детей и домашних животных, а также бытовые средства.

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